В Екатеринбурге за июнь оштрафовали 609 гряземесов

За июнь в Екатеринбурге оштрафовали 609 любителей парковаться на газонах. Большинство из них — 149 человек — оставляли машины в Кировском районе города. Еще 132 автомобилиста месили грязь в Ленинском районе, 109 — в Железнодорожном, 93 — в Верх-Исетском, 83 — в Октябрьском, 31 — в Чкаловском и 12 — в Орджоникидзевском.

До этого в мае на газонах поймали гораздо меньше водителей — 393 екатеринбуржца, указано в письме администрации в группе «Удобный город» во «Вконтакте». Тогда по нарушениям лидировал Железнодорожный район. Меньше всего гряземесов нашли, как и в июне, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Выписать штраф стало возможным после того, как в декабре 2018 года Заксобрание Свердловской области приняло очередной закон, запрещающий парковку на газонах. На этот депутаты уточнили, что такое газон — в этом им помог московский прецедент, где автомобилистка проиграла суд из-за парковки в неположенном месте.