Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге за июнь оштрафовали 609 гряземесов

15:32, 31 Июль 2019
dew-1867519_960_720.jpg
Фото: pixabay
Больше всего нарушителей поймали в Кировском районе города.

За июнь в Екатеринбурге оштрафовали 609 любителей парковаться на газонах. Большинство из них — 149 человек — оставляли машины в Кировском районе города. Еще 132 автомобилиста месили грязь в Ленинском районе, 109 — в Железнодорожном, 93 — в Верх-Исетском, 83 — в Октябрьском, 31 — в Чкаловском и 12 — в Орджоникидзевском.

До этого в мае на газонах поймали гораздо меньше водителей — 393 екатеринбуржца, указано в письме администрации в группе «Удобный город» во «Вконтакте». Тогда по нарушениям лидировал Железнодорожный район. Меньше всего гряземесов нашли, как и в июне, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Выписать штраф стало возможным после того, как в декабре 2018 года Заксобрание Свердловской области приняло очередной закон, запрещающий парковку на газонах. На этот депутаты уточнили, что такое газон — в этом им помог московский прецедент, где автомобилистка проиграла суд из-за парковки в неположенном месте.

Перед пловом все едины
Зачем Екатеринбургу соборная мечеть. Мнение Александры Аксеновой.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге за июнь оштрафовали 609 гряземесов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, штраф, газон, гряземес, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Сумма мнений Σ
Улыбайтесь: кругом видеофиксация
Улыбайтесь: кругом видеофиксация
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Народное благоустройство
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.