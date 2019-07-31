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В Екатеринбурге двух полицейских уволили за взятку духами и одеждой

16:09, 31 Июль 2019
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Фото: pixabay
Владелец одного из магазинов откупился от штрафа за торговлю контрафактом.

Двух полицейских Екатеринбурга уволили за взятку духами и одеждой. Товаром от них откупился предприниматель, который не хотел, чтобы его оштрафовали за контрафакт. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, сотрудников МВД решили не оставлять на работе.

На полицейских завели дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Начальнику УМВД по Екатеринбургу внесли предупреждение о нарушениях.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, контрафакт, полицейские, духи, прокуратура Свердловской области, Екатеринбург
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