В Екатеринбурге двух полицейских уволили за взятку духами и одеждой

Двух полицейских Екатеринбурга уволили за взятку духами и одеждой. Товаром от них откупился предприниматель, который не хотел, чтобы его оштрафовали за контрафакт. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, сотрудников МВД решили не оставлять на работе.

На полицейских завели дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Начальнику УМВД по Екатеринбургу внесли предупреждение о нарушениях.