В Екатеринбурге двух полицейских уволили за взятку духами и одеждой
16:09, 31 Июль 2019
Владелец одного из магазинов откупился от штрафа за торговлю контрафактом.
Двух полицейских Екатеринбурга уволили за взятку духами и одеждой. Товаром от них откупился предприниматель, который не хотел, чтобы его оштрафовали за контрафакт. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, сотрудников МВД решили не оставлять на работе.
На полицейских завели дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Начальнику УМВД по Екатеринбургу внесли предупреждение о нарушениях.
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