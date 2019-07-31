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В Бурятии эвакуировали группу свердловских туристов

08:41, 31 Июль 2019
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Фото: pixabay
Путешественникам понадобилась помощь, и они сами обратились к спасателям.

Спасатели эвакуировали группу свердловских туристов, которые сплавлялись по рекам Бурятии. Путешественники сами попросили эвакуировать их, потому что один из туристов погиб. Мужчине 67 лет стало плохо с сердцем.

Утром 30 июля за группой из 12 человек вылетел вертолет Ми-8 с двумя спасателями. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Республике Бурятия, сотрудники министерства увидели сверху людей, которые продолжали сплавляться. Туристы причалили катамараны к берегу, и им предложили эвакуироваться всем составом, поскольку на ближайшие дни обещали плохую погоду. Путешественников отправили в поселок Никола Иркутской области.

Напомним, в январе 2019 года в районе горы Казанский камень пропали две свердловские туристки. Их нашли спустя трое суток. Одна из них была мертва. Выжившей туристке Елене Осиповой пришлось ампутировать стопы, чтобы сохранить жизнь. В феврале девушку выписали из больницы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, эвакуация, Бурятия, туристы, спасатели, Свердловская область , Екатеринбург
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