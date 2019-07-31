В Бурятии эвакуировали группу свердловских туристов
Спасатели эвакуировали группу свердловских туристов, которые сплавлялись по рекам Бурятии. Путешественники сами попросили эвакуировать их, потому что один из туристов погиб. Мужчине 67 лет стало плохо с сердцем.
Утром 30 июля за группой из 12 человек вылетел вертолет Ми-8 с двумя спасателями. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Республике Бурятия, сотрудники министерства увидели сверху людей, которые продолжали сплавляться. Туристы причалили катамараны к берегу, и им предложили эвакуироваться всем составом, поскольку на ближайшие дни обещали плохую погоду. Путешественников отправили в поселок Никола Иркутской области.
Напомним, в январе 2019 года в районе горы Казанский камень пропали две свердловские туристки. Их нашли спустя трое суток. Одна из них была мертва. Выжившей туристке Елене Осиповой пришлось ампутировать стопы, чтобы сохранить жизнь. В феврале девушку выписали из больницы.