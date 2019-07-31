Судебные приставы напугали жителей элитной многоэтажки в Екатеринбурге
10:29, 31 Июль 2019
Один из должников сразу вернул 350 тысяч по налогам.
Судебные приставы провели рейд по «свежим» должникам в элитной многоэтажке на улице Радищева. Исполнительные производства были возбуждены за несколько дней до их визита, но у некоторых жителей срок добровольных выплат уже истек. Когда приставы пришли в одну из квартир, ее хозяин сразу зашел на портал Госуслуг и вернул 350 тысяч долга по налогам, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Остальные должники пообещали расплатиться в течение пяти дней. Судебные приставы напоминают, что узнать о наличии задолженности можно в «банке исполнительных производств» или на портале Госуслуг. Оплатить ее можно в любом отделении Сбербанка по квитанции, распечатанной с сайтов или полученных у приставов.
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