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Судебные приставы напугали жителей элитной многоэтажки в Екатеринбурге

10:29, 31 Июль 2019
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Фото: pixabay
Один из должников сразу вернул 350 тысяч по налогам. 
Судебные приставы провели рейд по «свежим» должникам в элитной многоэтажке на улице Радищева. Исполнительные производства были возбуждены за несколько дней до их визита, но у некоторых жителей срок добровольных выплат уже истек. Когда приставы пришли в одну из квартир, ее хозяин сразу зашел на портал Госуслуг и вернул 350 тысяч долга по налогам, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Остальные должники пообещали расплатиться в течение пяти дней. Судебные приставы напоминают, что узнать о наличии задолженности можно в «банке исполнительных производств» или на портале Госуслуг. Оплатить ее можно в любом отделении Сбербанка по квитанции, распечатанной с сайтов или полученных у приставов.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, элита, долги, приставы, Екатеринбург
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