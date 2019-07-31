Судебные приставы напугали жителей элитной многоэтажки в Екатеринбурге

Судебные приставы провели рейд по « свежим» должникам в элитной многоэтажке на улице Радищева. Исполнительные производства были возбуждены за несколько дней до их визита , но у некоторых жителей срок добровольных выплат уже истек. Когда приставы пришли в одну из квартир , ее хозяин сразу зашел на портал Госуслуг и вернул 350 тысяч долга по налогам , сообщили в пресс-службе регионального УФССП.



