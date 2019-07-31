Пострадавшей в ДТП с челябинским бизнесменом стало хуже

Состояние студентки Анастасии Вяткиной, попавшей в ДТП с уральским бизнесменом Андреем Косиловым, ухудшилось. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на челябинский минздрав. Екатеринбурженку нельзя транспортировать в другой город, что предлагала семья Косилова.

«Второй больной, переведенный накануне вечером в челябинскую областную больницу, прооперирован, находится в реанимации ЧОКБ, состояние тяжелое», — добавили в минздраве. Речь идет о водителе Lada Vesta Никите, его ввели в состояние искусственной комы.



ДТП с участием Андрея Косилова произошло 28 июля в Челябинской области. Бизнесмен управлял автомобилем «Lexus», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. Позднее бывший вице-губернатор Челябинской области и владелец агрохолдинга «Равис» (куда входит Среднеуральская птицефабрика) Андрей Косилов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.