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Пострадавшей в ДТП с челябинским бизнесменом стало хуже

12:46, 31 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Екатеринбурженку нельзя транспортировать в другой город.

Состояние студентки Анастасии Вяткиной, попавшей в ДТП с уральским бизнесменом Андреем Косиловым, ухудшилось. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на челябинский минздрав. Екатеринбурженку нельзя транспортировать в другой город, что предлагала семья Косилова.

«Второй больной, переведенный накануне вечером в челябинскую областную больницу, прооперирован, находится в реанимации ЧОКБ, состояние тяжелое», — добавили в минздраве. Речь идет о водителе Lada Vesta Никите, его ввели в состояние искусственной комы.

ДТП с участием Андрея Косилова произошло 28 июля в Челябинской области. Бизнесмен управлял автомобилем «Lexus», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. Позднее бывший вице-губернатор Челябинской области и владелец агрохолдинга «Равис» (куда входит Среднеуральская птицефабрика) Андрей Косилов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Челябинск, косилов, ДТП
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