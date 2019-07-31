После трагедии в «Холдоми» на Урале закроют шесть палаточных лагерей

Сотрудники МЧС проверили пожарную безопасность в детских палаточных лагерях Свердловской области. Шесть несанкционированных площадок в Заречном, Полевском, Нижних Сергах, Верхотурье и Нижнем Тагиле признали несанкционированными. Два из них уже прекратили свою работу. Главными замечаниями инспекторов было недостаточное расстояние между палатками (меньше 1,5 метров) и отсутствие пожарных извещателей, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Также инспекторы смотрели на расположение лагерей: в радиусе должны находиться пожарные подразделения, а по территории не должны проходить линии электропередач. Также в детских лагерях должна быть налажена телефонная связь, работать автономные пожарные извещатели, светильники, источники водоснабжения.

Сейчас в Свердловской области работают 71 загородный лагерь и пять палаточных: в Арамиле, Серове, Краснотурьинске, Березовском и Верхней Салде. Материалы проверки направили в прокуратуру.

Проверки палаточных лагерей начались после трагедии в Хабаровском крае. Ночью, 23 июля, в лагере «Холдоми», где жили 189 детей, произошел пожар. Четыре ребенка погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношение директора лагеря и сотрудника МЧС. Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности.