На трассе М5 «Урал» может появиться переход для лосей

На трассе М5 «Урал» может появиться экодук [тоннель, служащий для перехода животными через дороги — прим. ЕТВ]. Идею внедрить переходы для лосей и других животных обсудили на совещании в июле, и «Уралуправтодор» поддержал ее. Чтобы сделать экодук, на 143 километре трассы придется переоборудовать недействующий мост. Сейчас специалисты изучают, насколько эффективно и целесообразно оборудовать переход на дороге, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уралуправтодора».

Ежегодно на дорогах Свердловской области гибнут сотни животных. Их число постоянно увеличивается. За шесть месяцев 2019 года в ДТП погибли 215 обитателей лесов. Такие цифры приводит отделение пропаганды региональной ГИБДД. Эта цифра на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Будьте аккуратны на дорогах и берегите животных.