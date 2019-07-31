На свердловских дорогах в четверг ожидаются грозы и град
14:31, 31 Июль 2019
Будьте внимательны и не гоняйте по трассам.
Свердловских водителей предупреждают о непогоде. В четверг и пятницу, 1 и 2 августа, на дорогах будут дожди и шквалистый ветер. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», завтра синоптики прогнозируют грозы, ливни, крупный град и усиление ветра до 23-25 метров в секунду. Послезавтра обещают сильные дожди.
Советуем быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и в случае внештатной ситуации звонить по бесплатному номеру диспетчеру «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
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