На свердловских дорогах в четверг ожидаются грозы и град

Свердловских водителей предупреждают о непогоде. В четверг и пятницу, 1 и 2 августа, на дорогах будут дожди и шквалистый ветер. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», завтра синоптики прогнозируют грозы, ливни, крупный град и усиление ветра до 23-25 метров в секунду. Послезавтра обещают сильные дожди.

Советуем быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и в случае внештатной ситуации звонить по бесплатному номеру диспетчеру «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.