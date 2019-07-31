Коммунальщики Екатеринбурга стали хуже работать за год
19:12, 31 Июль 2019
Так сказали жители города, отвечая на вопрос портала Domofond.
Эксперты портала Domofond.ru оценили работу екатеринбургских служб ЖКХ. Оказалось, что в 2018 году они работали лучше. Тогда коммунальщиков оценил на 5,9 баллов, сейчас — на 5,5.
Среди городов-миллиоников такую же отрицательную динамику показал только Челябинск. В общем рейтинге крупных российских городов Екатеринбург расположился на 71 месте, между Кемерово и Майкопом. Лидером рейтинга стал город Ейск Краснодарского края (6,9), Тюмень стала второй (6,8).
Участникам опроса предлагали оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». А потом эксперты вывели средний балл.
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