Коммунальщики Екатеринбурга стали хуже работать за год

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Среди городов-миллиоников такую же отрицательную динамику показал только Челябинск. В общем рейтинге крупных российских городов Екатеринбург расположился на 71 месте , между Кемерово и Майкопом. Лидером рейтинга стал город Ейск Краснодарского края ( 6,9), Тюмень стала второй ( 6,8).





Участникам опроса предлагали оценить утверждение « Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10 , где 1 означает « полностью не согласен», а 10 — « полностью согласен». А потом эксперты вывели средний балл.

Эксперты портала Domofond.ru оценили работу екатеринбургских служб ЖКХ. Оказалосьчто в 2018 году они работали лучше. Тогда коммунальщиков оценил на 5,9 балловсейчас — на 5,5.