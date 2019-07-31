Гроссмейстер Карякин открыл шахматный фестиваль в Екатеринбурге
17:14, 31 Июль 2019
Турнирная программа Eurasia Open продлится десять дней.
В Екатеринбурге стартовал международный шахматный фестиваль Eurasia Open. В этом году он собрал тысячу шахматистов из Чехии, Украины, Индии, Сербии и других стран мира. Турнирную программу открыли партией между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и Пенталой Харикришной, который входит в 30 лучших шахматистов мира. На официальной части выступил и первые лица города и области, а также вице-президент Федерации шахмат России Анатолий Карпов.
«По числу участников этого турнира можно смело утверждать, что это самый крупный фестиваль шахмат не только в России, но и в Европе», — считает Анатолий Карпов.
В этом году на соревнованиях появились новые медали имени Анатолия Карпова. Одну из них вручили свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву — за пропаганду спортивного образа жизни (поддерживать шахматы он начал еще во время работы в ХМАО).
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В рамках фестиваля пройдут этапы мужского и детского Кубка России, соревнования по блицу на кубок Рашковского и Фрадкина и турнир по быстрым шахматам среди детей. Призовой фонд составил два миллиона рублей. Победитель первой мужской партии получит 220 тысяч рублей, женской — 150 тысяч. Соревнования продлятся десять дней.
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