Гроссмейстер Карякин открыл шахматный фестиваль в Екатеринбурге

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« По числу участников этого турнира можно смело утверждать , что это самый крупный фестиваль шахмат не только в России , но и в Европе», — считает Анатолий Карпов.





В этом году на соревнованиях появились новые медали имени Анатолия Карпова. Одну из них вручили свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву — за пропаганду спортивного образа жизни ( поддерживать шахматы он начал еще во время работы в ХМАО).



В Екатеринбурге стартовал международный шахматный фестиваль Eurasia Open. В этом году он собрал тысячу шахматистов из ЧехииУкраиныИндииСербии и других стран мира. Турнирную программу открыли партией между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и Пенталой Харикришнойкоторый входит в 30 лучших шахматистов мира. На официальной части выступил и первые лица города и областиа также вице-президент Федерации шахмат России Анатолий Карпов.