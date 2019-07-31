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Екатеринбург заявится на проведение шахматного турнира претендентов

17:42, 31 Июль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В случае победы столица Урала примет международные соревнования в 2020 году. 

Екатеринбург подает заявку на проведение шахматного турнира претендентов в 2020 году. Об этом на открытии международного фестиваля Eurasia Open сообщил вице-президент Федерации шахмат России Анатолий Карпов. «Я надеюсь, что он вызовет интерес, и все вы будете иметь возможность наблюдать за поединками самых сильных шахматистов мира», — рассказал он. В 2018 году турнир претендентов проводили в Берлине. Победу в нем одержал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, который сражался за звание чемпиона с норвежцем Магнусом Карлсеном.

В Екатеринбурге 31 июля стартовал международный шахматный фестиваль Eurasia Open. Турнирную программу открыли приглашенные гроссмейстеры: Сергей Карякин и Пентала Харикришна. Соревнования продлятся десять дней. Фоторепортаж ЕТВ с открытия смотрите здесь. Также на фестивале было объявлено, что шахматной федерации отдадут заброшенное здание в центре Екатеринбурга по адресу Малышева, 58. Там откроют шахматную академию.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, турнир претендентов, соревнования, шахматы, Екатеринбург
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