«Зазевались!» Ройзман поспорил с Уссом о сибирских пожарах

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не согласился с губернатором Красноярского края Александром Уссом, который сказал, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно. «Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — цитируют Усса РИА «Новости».

По мнению Евгения Ройзмана, высказанному в эфире «Эхо Москвы», Усс пытается снять с себя ответственность.