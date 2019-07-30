«Зазевались!» Ройзман поспорил с Уссом о сибирских пожарах
15:23, 30 Июль 2019
Экс-мэр Екатеринбурга считает, что губернатор Красноярского края пытается снять с себя ответственность за катаклизмы.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не согласился с губернатором Красноярского края Александром Уссом, который сказал, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно. «Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — цитируют Усса РИА «Новости».
По мнению Евгения Ройзмана, высказанному в эфире «Эхо Москвы», Усс пытается снять с себя ответственность.
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Когда губернатор Красноярского края сказал, что есть наблюдательные участки, и всю жизнь там горело, и тушить это невыгодно, он сказал только одну часть правды. Такое было раньше. […] Но в этот-то раз зазевались! И пожар пошел дальше […] Это наше имущество, это легкие планеты! Страна не имеет право такое допускать.
Политик считает, что в Красноярском крае уничтожен институт лесничества, поэтому и сложилась такая непростая экологическая ситуация.
Ранее сибирских чиновников осудила певица Лиза Монеточка. По мнению екатеринбурженки, слова о том, что тушение пожаров экономически невыгодно, вызывают смех.
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