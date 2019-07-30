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Высокинский ждет скептиков на первую поездку по второй линии метро

12:16, 30 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Мэр Екатеринбурга планирует начать строительство в 2021 году.
Мэр Александр Высокинский снова заявил, что вторая ветка метро точно появится в Екатеринбурге. Он рассчитывает начать ее строительство уже в 2021 году. По словам мэра, в ближайшие десять лет население города превысит два миллиона человек, а без метро будет сложно развивать площадки ВИЗа-правобережного и ЖБИ. «Если у города не будет креста север-юг, запад — восток, и вокруг этих магистралей мы не запустим городскую электричку, развиваться будет тяжело», — заявил мэр на встрече миллиардного пассажира подземки.

На проектирование второй ветки метро из бюджета города выделили 250 миллионов рублей в 2019 году. По словам Александра Высокинского, стоимость всего проекта превысит один миллиард, но без него город не сможет получить федеральные деньги.
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Высокинский о второй ветке метро

Видео: ЕТВ

«Если мы не будем вкладываться в проект, то не сможем убедить в серьезности наших намерений наших московских коллег. <…> Будем делать все, чтобы получилось. Обещаю пригласить скептиков на первую поездку».

Сейчас городские власти проводят консультации по строительству метро с московскими специалистами. Мэр хочет сэкономить и прокладывать ветку с открытым котлованом. Но это в густонаселенном районе будет сделать проблематично. Впереди — геологические изыскания.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, пассажиры, метро Екатеринбург, метро, Екатеринбург, Александр Высокинский
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