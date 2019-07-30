Высокинский ждет скептиков на первую поездку по второй линии метро

Мэр Александр Высокинский снова заявил , что вторая ветка метро точно появится в Екатеринбурге. Он рассчитывает начать ее строительство уже в 2021 году. По словам мэра , в ближайшие десять лет население города превысит два миллиона человек , а без метро будет сложно развивать площадки ВИЗа-правобережного и ЖБИ. « Если у города не будет креста север-юг , запад — восток , и вокруг этих магистралей мы не запустим городскую электричку , развиваться будет тяжело», — заявил мэр на встрече миллиардного пассажира подземки.



