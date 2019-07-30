В Кольцово поймали пенсионера, который катался на ленте для багажа

Пассажир рейса Хабаровск — Екатеринбург заплатит штраф за нетерпение. Житель Красноуфимска прилетел в уральскую столицу днем в понедельник, 29 июля. Пенсионер решил получить сумки побыстрее и сел на багажную ленту в аэропорту Кольцово, сообщили ЕТВ в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

Когда выдумщик приехал на ленте в служебное помещение, там его встретил сотрудник службы авиационной безопасности. Он вызвал транспортных полицейских, которые составили на него протокол об административном правонарушении.