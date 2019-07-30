Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Кольцово поймали пенсионера, который катался на ленте для багажа

16:27, 30 Июль 2019
suitcase-468445_960_720.jpg
Фото: pixabay
Пассажир из Хабаровска хотел получить сумки побыстрее.

Пассажир рейса Хабаровск — Екатеринбург заплатит штраф за нетерпение. Житель Красноуфимска прилетел в уральскую столицу днем в понедельник, 29 июля. Пенсионер решил получить сумки побыстрее и сел на багажную ленту в аэропорту Кольцово, сообщили ЕТВ в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

Когда выдумщик приехал на ленте в служебное помещение, там его встретил сотрудник службы авиационной безопасности. Он вызвал транспортных полицейских, которые составили на него протокол об административном правонарушении.

Лилия Беззуб: «Люблю этого человека»
Каково это — быть женой Алексея Беззуба, воспитывать четверых детей и вести дела фирмы?
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Кольцово поймали пенсионера, который катался на ленте для багажа»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, пенсионер, штраф, багаж, МВД на транспорте, Кольцово, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Феномен «Гарри Поттера»
30 июля в 19:30
С Алексей Шахов, Татьяна Хоруженко
Народное благоустройства
31 июля в 17:00
С Надежда Абакумова, Владимир Шахрин