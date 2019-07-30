Ускорить строительство Свердловской филармонии помогут 10 рабочих мест
Для автономной некоммерческой организации «Центр развития социально-культурных инициатив», которая необходима для строительства Свердловской филармонии, создадут десять рабочих мест. Об этом на заседании регионального Заксобрания сказал депутат Вячеслав Вегнер. Информация о рабочих местах содержится в обосновании, которое запросил Вегнер.
Ранее депутат выступил против создания новой организации. Ему стало непонятно, почему именно она должна справиться со строительством нового зала филармонии лучше, чем минстрой. Обоснование, в котором Вячеславу Вегнеру объяснили, что 362 миллиона рублей из бюджета перераспределят на возведение зала и еще 15 миллионов потратят на первые четыре месяца содержания АНО, не содержит, по мнению депутата, исчерпывающую информацию.
У исполнителя либо полное отсутствие профессионализма, либо иди дурак, куда тебе положено. Я не вижу здесь обоснования.
Напомним, концепцию нового зала Свердловской филармонии разработало бюро Zaha Hadid Architects. Зал решили построить на месте пятиэтажки на Карла Либкнехта, 40, что вызвало бунт среди горожан. Подробности читайте в нашей истории ниже.