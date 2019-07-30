Ускорить строительство Свердловской филармонии помогут 10 рабочих мест

Для автономной некоммерческой организации «Центр развития социально-культурных инициатив», которая необходима для строительства Свердловской филармонии, создадут десять рабочих мест. Об этом на заседании регионального Заксобрания сказал депутат Вячеслав Вегнер. Информация о рабочих местах содержится в обосновании, которое запросил Вегнер.

Ранее депутат выступил против создания новой организации. Ему стало непонятно, почему именно она должна справиться со строительством нового зала филармонии лучше, чем минстрой. Обоснование, в котором Вячеславу Вегнеру объяснили, что 362 миллиона рублей из бюджета перераспределят на возведение зала и еще 15 миллионов потратят на первые четыре месяца содержания АНО, не содержит, по мнению депутата, исчерпывающую информацию.