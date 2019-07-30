Уральские таможенники остановили 74 «серых» монитора для госзакупки
10:14, 30 Июль 2019
За технику из Китая не успели отдать бюджетные деньги.
Уральские таможенники изъяли партию компьютерных мониторов из Китая. Их пытались привезти в Россию, чтобы перодать учреждению в рамках госзакупки. Стоимость контракта составила 572 тысячи рублей. Во время проверки выяснилось, что 74 монитора не задекларировали, то есть и не уплатили пошлины и налоги, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления. Также у техники не было инструкции на русском языке.
Таможенники завели административное дело о незаконной транспортировке товара, а Чкаловский суд постановил конфисковать партию. Серую технику вовремя нашли, поэтому бюджетные деньги успели сохранить.
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