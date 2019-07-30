Уральские таможенники остановили 74 «серых» монитора для госзакупки

Уральские таможенники изъяли партию компьютерных мониторов из Китая. Их пытались привезти в Россию , чтобы перодать учреждению в рамках госзакупки. Стоимость контракта составила 572 тысячи рублей. Во время проверки выяснилось , что 74 монитора не задекларировали , то есть и не уплатили пошлины и налоги , сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления. Также у техники не было инструкции на русском языке.



