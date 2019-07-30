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Управляющую компанию заставили сделать проход для екатеринбуржцев

14:13, 30 Июль 2019
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Фото: pixabay
Рядом с многоэтажками поставили ограждения, которые мешали людям.

Управляющую компанию «Верх-Исетская» заставили убрать капитальный забор, который огородил три многоэтажки и помешал проходу людей. При этом участок имеет публичный сервитут для прохода, проезда и прокладки инженерных и коммунальных сетей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ведомство потребовало избавиться от ограждений и обратилось в суд. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Но ответчик решил, что доказательств его вины недостаточно, и подал апелляцию. Но решение первой инстанции оставили без изменений.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, управляющая компания, прокуратура Свердловской области, забор, Свердловская область , Екатеринбург
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