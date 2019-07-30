Управляющую компанию заставили сделать проход для екатеринбуржцев
14:13, 30 Июль 2019
Рядом с многоэтажками поставили ограждения, которые мешали людям.
Управляющую компанию «Верх-Исетская» заставили убрать капитальный забор, который огородил три многоэтажки и помешал проходу людей. При этом участок имеет публичный сервитут для прохода, проезда и прокладки инженерных и коммунальных сетей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Ведомство потребовало избавиться от ограждений и обратилось в суд. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Но ответчик решил, что доказательств его вины недостаточно, и подал апелляцию. Но решение первой инстанции оставили без изменений.
Лилия Беззуб: «Люблю этого человека»
Каково это — быть женой Алексея Беззуба, воспитывать четверых детей и вести дела фирмы?
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Народное благоустройства
Союз читателей
Феномен «Гарри Поттера»
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.