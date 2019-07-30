Управляющую компанию заставили сделать проход для екатеринбуржцев

Управляющую компанию «Верх-Исетская» заставили убрать капитальный забор, который огородил три многоэтажки и помешал проходу людей. При этом участок имеет публичный сервитут для прохода, проезда и прокладки инженерных и коммунальных сетей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ведомство потребовало избавиться от ограждений и обратилось в суд. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Но ответчик решил, что доказательств его вины недостаточно, и подал апелляцию. Но решение первой инстанции оставили без изменений.