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Свердловчанке заплатят 25 тысяч за укусы собак

13:47, 30 Июль 2019
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Фото: pixabay
Женщина не успела дойти до работы. На нее набросились три пса.

Жительница Полевского отсудила 25 тысяч рублей у хозяйки трех псов за укусы собак. Женщина вышла на работу, и в это время на нее напали собаки. Пострадавшая долго проходила амбулаторное лечение. На голенях у нее остались рубцы от укусов. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, из-за стресса у женщины обострилась гипертония.

Свердловчанка подала иск в Полевской городской суд. Она потребовала от владелицы псов 50 тысяч рублей компенсации, но отсудила только половину суммы. Кроме того, женщина попросила усыпить животных, но ей отказали.

Ответчик подала апелляцию в Свердловский областной суд. Хозяйка собак попросила снизить сумму компенсации до пяти тысяч рублей, но женщине объяснили, что она должна была следить за своими животными. При определении размера компенсации суд учел, что пострадавшая испугалась и испытала физическую боль. На сумму, которую выплатили покусанной свердловчанке, повлияло и то, что она не успела восстановиться через десять месяцев после лечения. Первоначальное решение оставили без изменений.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Областной суд, укусы, собака, Свердловская область , Полевской
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