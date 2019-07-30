СКР возбудил уголовное дело после смерти рабочего на заводе УГМК
19:04, 30 Июль 2019
Сейчас следователи собирают материалы и назначают экспертизы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по 143 статье после гибели рабочего на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде. Правоохранители выяснят, нарушены ли были требования по охране труда, повлекшие смерть человека по неосторожности.
Сейчас следователи собирают материалы по делу. Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся допросы свидетелей и руководства предприятия, уточнили в СК по Свердловской области. В свою очередь, представители СУМЗ рассказали, что окажут полное содействие правоохранительным и надзорным органам в расследовании.
Сейчас следователи собирают материалы по делу. Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся допросы свидетелей и руководства предприятия, уточнили в СК по Свердловской области. В свою очередь, представители СУМЗ рассказали, что окажут полное содействие правоохранительным и надзорным органам в расследовании.
29 июля на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде (входит в структуру УГМК) произошел пожар. В пресс-службе МЧС сообщили, что один человек погиб, еще одного доставили в больницу с серьезными ожогами. Огонь возник во время сброса кислорода в атмосферу.
Площадь пожара составила 25 квадратных метра. В тушении задействовали 14 человек и пять единиц техники. Повреждено оборудование одного из отделений кислородно-компрессорного цеха, но на работе предприятия происшествие не отразится.
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