СКР возбудил уголовное дело после смерти рабочего на заводе УГМК

29 июля на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде (входит в структуру УГМК) произошел пожар. В пресс-службе МЧС сообщили, что один человек погиб, еще одного доставили в больницу с серьезными ожогами. Огонь возник во время сброса кислорода в атмосферу.

Площадь пожара составила 25 квадратных метра. В тушении задействовали 14 человек и пять единиц техники. Повреждено оборудование одного из отделений кислородно-компрессорного цеха, но на работе предприятия происшествие не отразится.