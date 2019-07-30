Школьник из Екатеринбурга выиграл в конкурсе Google
17:39, 30 Июль 2019
Даниил Казанцев изобрел устройство, которое может интерпретировать язык жестов без сурдопереводчика.
Екатеринбургский школьник стал одним из победителей конкурса научных проектов Google. Даниил Казанцев изобрел автономное устройство, которое может интерпретировать язык жестов без сурдопереводчика, рассказали ЕТВ в пресс-службе Google.
Казанцев учится в физико-математическом классе лицея в Екатеринбурге. С раннего детства екатеринбуржец увлекается электроникой, программированием и разработкой технических решений. Даниил озаботился проблемами людей с нарушением слуха, когда однажды в Екатеринбурге органы опеки разлучили дочерей с матерью, которая не могла позаботиться о них без сурдопереводчика.
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