Школьник из Екатеринбурга выиграл в конкурсе Google

Екатеринбургский школьник стал одним из победителей конкурса научных проектов Google. Даниил Казанцев изобрел автономное устройство, которое может интерпретировать язык жестов без сурдопереводчика, рассказали ЕТВ в пресс-службе Google.

Казанцев учится в физико-математическом классе лицея в Екатеринбурге. С раннего детства екатеринбуржец увлекается электроникой, программированием и разработкой технических решений. Даниил озаботился проблемами людей с нарушением слуха, когда однажды в Екатеринбурге органы опеки разлучили дочерей с матерью, которая не могла позаботиться о них без сурдопереводчика.