«Образцы Гондураса»: потребительскую корзину свердловчан изменили
15:22, 30 Июль 2019
Депутат-коммунист заявил, что уральцам предлагают питаться хуже, чем немецким военопленным.
Заксобрание Свердловской области скорректировало потребительскую корзину для жителей региона. Ее калорийность осталось прежней — 2,5 тысячи килокалорий на взрослого человека, но немного изменился набор продуктов — меньше хлеба, но больше круп и молочки. Во время обсуждения депутат-коммунист Александр Ладыгин сравнил потребительскую корзину современных свердловчан и немецких военнопленных в советских лагерях.
По его данным, работающим солдатам давали 600 граммов хлеба в день, а теперь предполагается только 302. То же происходит с рыбой: 54 грамма вместо 120. А чая и специй пленные получали вчетверо больше, чем уральцы. Ладыгин считает, что такого набора продуктов хватит только для минимального функционирования организма. «Ниже начинается деградация и медленное умирание», — заявил депутат.
«Мы с вами на какие образцы ориентируемся? На образцы страны, победившей нацизм, или на образцы Гондураса и Гаити? Если и дальше будем снижать, то следующий созыв будет начинать заседания гимном Гандураса», — воскликнул Ладыгин.
Председатель комитета Заксобрания Вячеслав Погудин не согласился с выступлением Ладыгина. Он считает, что калорийность потребительской корзины соответствует нормам, а перераспределение продуктов поможет сбалансировать содержание жиров и углеводов. «Эти страшилки и эмоциональные выступления могут дезинформировать жителей. То, что прозвучало не подтверждается никакими фактами и цифрами», — заявил он.
На этом же заседании депутаты приняли в первом чтении прожиточный минимум на 2020 год. Он составит девять тысяч 173 рубля. Цифра не понравилась депутату Вячеславу Вегнеру. Он предложил ориентироваться на предварительные цифры правительства РФ — 9,3 тысячи рублей. Ему ответили, что выбрать больший коэффициент нельзя, так как если он превысит федеральные цифры (их примут в сентябре), то все доплаты придется делать из областного бюджета. «Уменьшать сложнее, чем увеличивать».
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