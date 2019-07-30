«Образцы Гондураса»: потребительскую корзину свердловчан изменили

Заксобрание Свердловской области скорректировало потребительскую корзину для жителей региона. Ее калорийность осталось прежней — 2,5 тысячи килокалорий на взрослого человека , но немного изменился набор продуктов — меньше хлеба , но больше круп и молочки. Во время обсуждения депутат-коммунист Александр Ладыгин сравнил потребительскую корзину современных свердловчан и немецких военнопленных в советских лагерях.





По его данным , работающим солдатам давали 600 граммов хлеба в день , а теперь предполагается только 302. То же происходит с рыбой: 54 грамма вместо 120. А чая и специй пленные получали вчетверо больше , чем уральцы. Ладыгин считает , что такого набора продуктов хватит только для минимального функционирования организма. « Ниже начинается деградация и медленное умирание», — заявил депутат.





« Мы с вами на какие образцы ориентируемся? На образцы страны , победившей нацизм , или на образцы Гондураса и Гаити? Если и дальше будем снижать , то следующий созыв будет начинать заседания гимном Гандураса», — воскликнул Ладыгин.





Председатель комитета Заксобрания Вячеслав Погудин не согласился с выступлением Ладыгина. Он считает , что калорийность потребительской корзины соответствует нормам , а перераспределение продуктов поможет сбалансировать содержание жиров и углеводов. « Эти страшилки и эмоциональные выступления могут дезинформировать жителей. То , что прозвучало не подтверждается никакими фактами и цифрами», — заявил он.



