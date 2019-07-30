На трассе Пермь – Екатеринбург сделают реверсивное движение

Реверсивное движение сделаю на трассе Пермь — Екатеринбург с 1 августа. Речь идет о 315 километре от Ревды и 346 километре от Екатеринбурга. Там на двух мостах будут ремонтировать старые швы, причем у Ревды ночью. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», работы должны завершить до конца недели, 4 августа.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и спланировать маршрут заранее. Не забывайте также соблюдать разрешенную скорость.