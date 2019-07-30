На трассе Пермь – Екатеринбург сделают реверсивное движение
11:28, 30 Июль 2019
С 1 августа рабочие будут ремонтировать швы на двух мостах.
Реверсивное движение сделаю на трассе Пермь — Екатеринбург с 1 августа. Речь идет о 315 километре от Ревды и 346 километре от Екатеринбурга. Там на двух мостах будут ремонтировать старые швы, причем у Ревды ночью. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», работы должны завершить до конца недели, 4 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и спланировать маршрут заранее. Не забывайте также соблюдать разрешенную скорость.
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Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»
Если вы попадете во внештатную ситуацию на федеральных трассах, и вам понадобится помощь, звоните в диспетчерскую «Уралуправтодора» по бесплатному номеру: 8-800-200-63-06.
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