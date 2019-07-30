Мост в Филькино, построенный жителями, затопило

Мост в Филькино , построенный руками жителей , затопило из-за открытия шлюзов дамбы. Жительница деревни Анастасия Пристав рассказала , что сейчас по нему можно пройти только в высоких резиновых сапогах или снова переправляться на лодке. Девушка считает , что мост может пострадать еще сильнее из-за работ местной админстрации. Чиновники начали строить капитальный мост по требованию губернатора Евгения Куйвашева.





« Привозили шлак , засыпали в реку. Уже почти дошли до нашего берега , трубы по реке проложили в двух местах по середине , с нашей стороны трубы не положены. <…> Теперь начало подмывать берег , отваливаются большие куски , все обваливается , может и наш мостик пострадать», — написала Анастасия Пристав во « ВКонтакте».





Сегодня обсуждать строительство переправы в Филькино приедет мэр Серова Василий Сизиков. « На лодке или в сапогах пойдем выяснять , что ж нам все-таки будут строить и когда уже окончательно закончиться эта история с мостом».



