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Мост в Филькино, построенный жителями, затопило

14:07, 30 Июль 2019
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Фото: Анастасия Пристав во «ВКонтакте»
К жителям села едет мэр Серова Василий Сизиков. 
Мост в Филькино, построенный руками жителей, затопило из-за открытия шлюзов дамбы. Жительница деревни Анастасия Пристав рассказала, что сейчас по нему можно пройти только в высоких резиновых сапогах или снова переправляться на лодке. Девушка считает, что мост может пострадать еще сильнее из-за работ местной админстрации. Чиновники начали строить капитальный мост по требованию губернатора Евгения Куйвашева.

«Привозили шлак, засыпали в реку. Уже почти дошли до нашего берега, трубы по реке проложили в двух местах по середине, с нашей стороны трубы не положены. <…> Теперь начало подмывать берег, отваливаются большие куски, все обваливается, может и наш мостик пострадать», — написала Анастасия Пристав во «ВКонтакте».

Сегодня обсуждать строительство переправы в Филькино приедет мэр Серова Василий Сизиков. «На лодке или в сапогах пойдем выяснять, что ж нам все-таки будут строить и когда уже окончательно закончиться эта история с мостом».

Жители Филькино год добивались строительства моста у местных властей, но в итоге собрали деньги и построили его сами. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности — переправа была единственной возможностью жителей воспользоваться транспортом или медицинскими услугами. После этого с мэром Серова встретился губернатор, а власти начали строить нормальный мост
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, губернатор, чиновники, потоп, мост, Свердловская область
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