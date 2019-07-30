Мост в Филькино, построенный жителями, затопило
14:07, 30 Июль 2019
К жителям села едет мэр Серова Василий Сизиков.
Мост в Филькино, построенный руками жителей, затопило из-за открытия шлюзов дамбы. Жительница деревни Анастасия Пристав рассказала, что сейчас по нему можно пройти только в высоких резиновых сапогах или снова переправляться на лодке. Девушка считает, что мост может пострадать еще сильнее из-за работ местной админстрации. Чиновники начали строить капитальный мост по требованию губернатора Евгения Куйвашева.
«Привозили шлак, засыпали в реку. Уже почти дошли до нашего берега, трубы по реке проложили в двух местах по середине, с нашей стороны трубы не положены. <…> Теперь начало подмывать берег, отваливаются большие куски, все обваливается, может и наш мостик пострадать», — написала Анастасия Пристав во «ВКонтакте».
Сегодня обсуждать строительство переправы в Филькино приедет мэр Серова Василий Сизиков. «На лодке или в сапогах пойдем выяснять, что ж нам все-таки будут строить и когда уже окончательно закончиться эта история с мостом».
Жители Филькино год добивались строительства моста у местных властей, но в итоге собрали деньги и построили его сами. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности — переправа была единственной возможностью жителей воспользоваться транспортом или медицинскими услугами. После этого с мэром Серова встретился губернатор, а власти начали строить нормальный мост
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