Монеточка осудила сибирских чиновников, которые против тушения пожаров
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка прокомментировала ситуацию с горящими лесами в Сибири. Девушка заявила, что слова чиновников, которые считают тушение пожаров экономически невыгодным, вызывают смех, и напомнила всем, что к экосистеме сибирских лесов нельзя относиться безответственно.
«Тема защиты растений, экологии редко находится в топе новостей. Естественно, в эту сферу деньги выделяются в последнюю очередь. Но если у вас есть сердце, есть мозг, то вы наверняка понимайте весь ужас и масштаб происходящего, и я верю, что мы сможем стать лучше», — написала Монеточка в Instagram и предложила подписчикам распространить информацию о пожарах.
Уральская певица также отметила, что лес вырубают быстрее, чем он растет, поэтому деревья становятся редким ресурсом, который, к сожалению, в нашей стране не ценят.
В Красноярском крае сейчас горит более полутора миллионов гектаров леса. Еще неделю назад в местном министерстве лесного хозяйства жителям заявили, что тушить пожары не будут, потому что это экономически невыгодно. Чиновники объяснили, что «там нет угроз населенным пунктам, нет угроз объектам экономики», поэтому затраты будут в десятки раз больше, чем ущерб, сообщает NGS.RU.
Кроме того, смог накрывал и Екатеринбург. ЕТВ выяснял, почему в нашем городе стало невозможно дышать: