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Монеточка осудила сибирских чиновников, которые против тушения пожаров

08:50, 30 Июль 2019
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Фото: Instagram Лизы Монеточки
Певица из Екатеринбурга заявила, что к лесам нельзя относиться безответственно.

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка прокомментировала ситуацию с горящими лесами в Сибири. Девушка заявила, что слова чиновников, которые считают тушение пожаров экономически невыгодным, вызывают смех, и напомнила всем, что к экосистеме сибирских лесов нельзя относиться безответственно.

«Тема защиты растений, экологии редко находится в топе новостей. Естественно, в эту сферу деньги выделяются в последнюю очередь. Но если у вас есть сердце, есть мозг, то вы наверняка понимайте весь ужас и масштаб происходящего, и я верю, что мы сможем стать лучше», — написала Монеточка в Instagram и предложила подписчикам распространить информацию о пожарах.

Уральская певица также отметила, что лес вырубают быстрее, чем он растет, поэтому деревья становятся редким ресурсом, который, к сожалению, в нашей стране не ценят.

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Сегодня в Сибири горит более 1,6 млн гектаров леса. Чиновники считают возможный ущерб от огня ниже затрат на тушение. Их цитаты по этому поводу просто вызывают смех, можете почитать на досуге. Экосистема сибирских лесов - одно из самых драгоценных богатств не только России, но и всего человечества, к которому нельзя относиться настолько безответственно. С учётом роста скорости массовой вырубки, лес становится все более редким ресурсом, ценность которого пока к сожалению не осознают в нашей стране. Тема защиты растений, экологии редко находится в топе новостей. Естественно, в эту сферу деньги выделяются в последнюю очередь. Но если у вас есть сердце, есть мозг, то вы наверняка понимайте весь ужас и масштаб происходящего, и я верю что мы сможем стать лучше. Давайте не дадим свершиться этой масштабной катастрофе, хотя бы распространяя информацию. #savesiberianforests

Публикация от м0нето4к@ (@monetochkaliska)

В Красноярском крае сейчас горит более полутора миллионов гектаров леса. Еще неделю назад в местном министерстве лесного хозяйства жителям заявили, что тушить пожары не будут, потому что это экономически невыгодно. Чиновники объяснили, что «там нет угроз населенным пунктам, нет угроз объектам экономики», поэтому затраты будут в десятки раз больше, чем ущерб, сообщает NGS.RU.

Кроме того, смог накрывал и Екатеринбург. ЕТВ выяснял, почему в нашем городе стало невозможно дышать:

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Сибирь, пожары, чиновники, тушение, певица, Лиза "Монеточка"
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