Монеточка осудила сибирских чиновников, которые против тушения пожаров

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка прокомментировала ситуацию с горящими лесами в Сибири. Девушка заявила, что слова чиновников, которые считают тушение пожаров экономически невыгодным, вызывают смех, и напомнила всем, что к экосистеме сибирских лесов нельзя относиться безответственно.

«Тема защиты растений, экологии редко находится в топе новостей. Естественно, в эту сферу деньги выделяются в последнюю очередь. Но если у вас есть сердце, есть мозг, то вы наверняка понимайте весь ужас и масштаб происходящего, и я верю, что мы сможем стать лучше», — написала Монеточка в Instagram и предложила подписчикам распространить информацию о пожарах.

Уральская певица также отметила, что лес вырубают быстрее, чем он растет, поэтому деревья становятся редким ресурсом, который, к сожалению, в нашей стране не ценят.