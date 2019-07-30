Коляда рассказал, почему запретил артистам работать с Ельцин Центром
Драматург Николай Коляда рассказал, почему запретил своим артистам участвовать в проектах Ельцин Центра. Оказывается, здание центра напоминает Коляде о личной драме, когда в 90-е годы он потерял всех своих друзей. И в том, что происходило тогда, создатель «Коляда-театра» обвинил первого президента России. Об этом он заявил в эфире «Эхо Москвы».
Я запретил своим артистам много лет назад участвовать в проектах Ельцин-центра. В 90-е годы я потерял всех своих друзей. Я помню этот черный город, черные киоски. Помню все. Если люди все это забыли, вперед. Идите в Ельцин Центр. Я туда не пойду. Я помню сколько людей погибло. Что происходило с моей прекрасной, великой, любимой Россией. Я думаю, в этом виноват этот человек, в честь которого выстроен этот центр.
Кроме того, Николай Коляда прокомментировал выступление Наины Ельциной против застройки набережной в Екатеринбурге. Жена первого президента посчитала, что было бы лучше, если бы на месте Драмтеатра был парк. Драматург предположил, что Наина Иосифовна «оговорилась в силу возраста».
Также в эфире «Эха» Коляда посетовал на то, что его изучают во всех университетах мира, а в родном городе ему дали «заброшенный, загаженный сарай» (о переезде «Коляда-театра» на Тургенева, 20 в 2006 году). И сейчас на него «все давят, давят».
Кстати, теперь подвал на Тургенева, 20 предложили театру «Шарманка», которому Николай Коляда с радостью согласился помочь со стульями и устроить экскурсию по помещениям. Хотя ранее драматург разозлился, что театр «Место» разместится в подвале на Ленина, 69. Именно оттуда Коляда съехал со скандалом 14 лет назад. Но на радио драматург пожелал театру «Место» здоровья и объяснил, что просто был огорошен новостью про подвал.