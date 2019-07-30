Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Коляда рассказал, почему запретил артистам работать с Ельцин Центром

08:31, 30 Июль 2019
67404581_2322386911356035_1720931831445979136_n.jpg
Фото: Facebook Николая Коляды
Драматург объяснил, что у него были трудные девяностые, в которых виноват первый президент России.

Драматург Николай Коляда рассказал, почему запретил своим артистам участвовать в проектах Ельцин Центра. Оказывается, здание центра напоминает Коляде о личной драме, когда в 90-е годы он потерял всех своих друзей. И в том, что происходило тогда, создатель «Коляда-театра» обвинил первого президента России. Об этом он заявил в эфире «Эхо Москвы».

Лилия Беззуб: «Люблю этого человека»
Каково это — быть женой Алексея Беззуба, воспитывать четверых детей и вести дела фирмы?

Я запретил своим артистам много лет назад участвовать в проектах Ельцин-центра. В 90-е годы я потерял всех своих друзей. Я помню этот черный город, черные киоски. Помню все. Если люди все это забыли, вперед. Идите в Ельцин Центр. Я туда не пойду. Я помню сколько людей погибло. Что происходило с моей прекрасной, великой, любимой Россией. Я думаю, в этом виноват этот человек, в честь которого выстроен этот центр.

Николай Коляда
драматург, режиссер, основатель и худрук "Коляда-театра"

Кроме того, Николай Коляда прокомментировал выступление Наины Ельциной против застройки набережной в Екатеринбурге. Жена первого президента посчитала, что было бы лучше, если бы на месте Драмтеатра был парк. Драматург предположил, что Наина Иосифовна «оговорилась в силу возраста».

Также в эфире «Эха» Коляда посетовал на то, что его изучают во всех университетах мира, а в родном городе ему дали «заброшенный, загаженный сарай» (о переезде «Коляда-театра» на Тургенева, 20 в 2006 году). И сейчас на него «все давят, давят».

Кстати, теперь подвал на Тургенева, 20 предложили театру «Шарманка», которому Николай Коляда с радостью согласился помочь со стульями и устроить экскурсию по помещениям. Хотя ранее драматург разозлился, что театр «Место» разместится в подвале на Ленина, 69. Именно оттуда Коляда съехал со скандалом 14 лет назад. Но на радио драматург пожелал театру «Место» здоровья и объяснил, что просто был огорошен новостью про подвал.

ДТП с владельцем уральской птицефабрики обернулось уголовным делом
Андрей Косилов вылетел на встречку и врезался в автомобиль.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Коляда рассказал, почему запретил артистам работать с Ельцин Центром»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, артист, Ельцин Центр, Коляда-театр, драматург, Екатеринбург, Николай Коляда
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Экспансия Коляды в столицу. Драматург запускает в Москве свой театр
Общество
Экспансия Коляды в столицу. Драматург запускает в Москве свой театр
Пока проект «не встал на ноги» билеты на спектакли будут дорогими — по три тысячи рублей с человека.
Народное благоустройства
31 июля в 17:00
С Надежда Абакумова, Владимир Шахрин
Союз читателей
Феномен «Гарри Поттера»
Феномен «Гарри Поттера»
От Светланы Зенковой
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.