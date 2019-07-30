Коляда рассказал, почему запретил артистам работать с Ельцин Центром

Кроме того, Николай Коляда прокомментировал выступление Наины Ельциной против застройки набережной в Екатеринбурге. Жена первого президента посчитала, что было бы лучше, если бы на месте Драмтеатра был парк. Драматург предположил, что Наина Иосифовна «оговорилась в силу возраста».

Также в эфире «Эха» Коляда посетовал на то, что его изучают во всех университетах мира, а в родном городе ему дали «заброшенный, загаженный сарай» (о переезде «Коляда-театра» на Тургенева, 20 в 2006 году). И сейчас на него «все давят, давят».

Кстати, теперь подвал на Тургенева, 20 предложили театру «Шарманка», которому Николай Коляда с радостью согласился помочь со стульями и устроить экскурсию по помещениям. Хотя ранее драматург разозлился, что театр «Место» разместится в подвале на Ленина, 69. Именно оттуда Коляда съехал со скандалом 14 лет назад. Но на радио драматург пожелал театру «Место» здоровья и объяснил, что просто был огорошен новостью про подвал.