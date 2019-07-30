Иностранцев Свердловской области оштрафовали на 1,6 миллиона
Свердловские полицейские подвели итоги операции «Нелегал-2019». С 16 по 22 июля они выявили 1044 нарушения, которые совершили иностранцы. Сотрудники ОМОН, ФСБ, управления по вопросам миграции, Интерпола, Центра противодействия экстремизму, уголовного розыска проверили автосервисы, рынки, Таганский ряд в Екатеринбурге, мини-завод по производству спецодежды в Полевском, земельные участки в Сысертском и Белоярском районах.
Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, силовики обнаружили 725 нарушений правил въезда, выезда, проезда и пребывания в России, еще 319 иностранцев нарушили трудовое законодательство. Мигрантов оштрафовали на 1,6 миллиона рублей.
Судами принято 132 решения о выдворении нарушителей за пределы страны. По фактам незаконной миграции территориальными ОВД возбуждено 100 уголовных дел, из них 79 за фиктивную постановку на учет. Еще девять дел заведено по линии незаконного оборота наркотиков.
Также сыщики задержали трех иностранцев, которые находились в федеральном розыске, и еще двух, которые были в межгосударственном розыске.