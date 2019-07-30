Иностранцев Свердловской области оштрафовали на 1,6 миллиона

Свердловские полицейские подвели итоги операции «Нелегал-2019». С 16 по 22 июля они выявили 1044 нарушения, которые совершили иностранцы. Сотрудники ОМОН, ФСБ, управления по вопросам миграции, Интерпола, Центра противодействия экстремизму, уголовного розыска проверили автосервисы, рынки, Таганский ряд в Екатеринбурге, мини-завод по производству спецодежды в Полевском, земельные участки в Сысертском и Белоярском районах.

Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, силовики обнаружили 725 нарушений правил въезда, выезда, проезда и пребывания в России, еще 319 иностранцев нарушили трудовое законодательство. Мигрантов оштрафовали на 1,6 миллиона рублей.