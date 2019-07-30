«Чистое поражение»: Всеволод Чаплин высказался о храме в Екатеринбурге
Священник из Москвы Всеволод Чаплин заявил, что собор святой Екатерины должен стоять на историческом месте — на площади Труда. Церковный деятель написал в Facebook, что оставшиеся две площадки для строительства храма (Приборостроительный завод и пустырь на Фурманова — Белинского) — это отдаленные от малого центра, заброшенные места.
По мнению Чаплина, ситуация с протестами в сквере — «чистое поражение и чистая сдача позиций». Враги Христа и церкви, считает Всеволод Чаплин, гордятся тем, что сумели предотвратить выход людей на улицу.
Напомним, протесты в сквере у Драмтеатра начались 13 мая, когда зеленую территорию ночью обнесли забором. Екатеринбуржцы возмутились и вышли на улицу с криками «Это наш город!». Неделю они отстаивали сквер. В итоге власти сломались и согласились провести опрос по строительству храма. Как развивалась история, читайте ниже.