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«Чистое поражение»: Всеволод Чаплин высказался о храме в Екатеринбурге

11:14, 30 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Московский священник заявил, что собор должен стоять на историческом месте.

Священник из Москвы Всеволод Чаплин заявил, что собор святой Екатерины должен стоять на историческом месте — на площади Труда. Церковный деятель написал в Facebook, что оставшиеся две площадки для строительства храма (Приборостроительный завод и пустырь на Фурманова — Белинского) — это отдаленные от малого центра, заброшенные места.

По мнению Чаплина, ситуация с протестами в сквере — «чистое поражение и чистая сдача позиций». Враги Христа и церкви, считает Всеволод Чаплин, гордятся тем, что сумели предотвратить выход людей на улицу.

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А ведь собор в русском городе должен быть главным зданием. И стоять должен на историческом месте. Что бы там ни стояло — фонтан или администрация — все кощунство. Хотя бы по отношению к ангелу храма, который до сих пор там стоит.
Всеволод Чаплин
глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества

Напомним, протесты в сквере у Драмтеатра начались 13 мая, когда зеленую территорию ночью обнесли забором. Екатеринбуржцы возмутились и вышли на улицу с криками «Это наш город!». Неделю они отстаивали сквер. В итоге власти сломались и согласились провести опрос по строительству храма. Как развивалась история, читайте ниже.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, протесты, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Свердловская область , Екатеринбург, Всеволод Чаплин
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