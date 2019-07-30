Аналитики рассказали, где проще всего найти работу на Среднем Урале

В первом полугодии 2019-го года вакансий в Свердловской области стало больше на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Число резюме выросло на 21%, посчитали аналитики Headhunter.

На одну вакансию на Среднем Урале приходится 4,4 резюме. Острая конкуренция наблюдается в сфере высшего менеджмента, искусства, развлечений и масс-медиа. Проще всего свердловчанам трудоустроиться в страховании, консультировании, инсталляции и сервисе, медицине и фармацевтике.