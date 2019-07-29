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В Екатеринбурге ищут пенсионерку, которая ушла из дома в халате

08:00, 29 Июль 2019
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Фото: pixabay
Женщина пропала еще в субботу, 27 июля.

В Екатеринбурге пропала 80-летняя Гараева Фидания Галимулловна. Пенсионерка ушла из дома еще в субботу, 27 июля. Она была одета в халат серого цвета со светлыми цветами, бордово-фиолетовый фартук, голубые носки, бежево-кремовый платок с цветами, галоши или тапочки. Бабушка маленького роста — 156 сантиметров, крепкого телосложения. У нее светло-карие глаза и седые волосы до плеч. Особая примета — большая бородавка за ухом. Важно, Фидания Гараева нуждается в помощи медиков.

К поиску пенсионерки подключились поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» и «Прорыв». Если вам известно, где может находиться Фидания Гараева, звоните руководителю отряда «Лиса» Наталии по номеру: +7-900-044-02-20.

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Фото: ПСО «Прорыв»

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, поиски, пенсионеры, пропал человек, бабушка, Екатеринбург
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