В Екатеринбурге ищут пенсионерку, которая ушла из дома в халате
08:00, 29 Июль 2019
Женщина пропала еще в субботу, 27 июля.
В Екатеринбурге пропала 80-летняя Гараева Фидания Галимулловна. Пенсионерка ушла из дома еще в субботу, 27 июля. Она была одета в халат серого цвета со светлыми цветами, бордово-фиолетовый фартук, голубые носки, бежево-кремовый платок с цветами, галоши или тапочки. Бабушка маленького роста — 156 сантиметров, крепкого телосложения. У нее светло-карие глаза и седые волосы до плеч. Особая примета — большая бородавка за ухом. Важно, Фидания Гараева нуждается в помощи медиков.
К поиску пенсионерки подключились поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» и «Прорыв». Если вам известно, где может находиться Фидания Гараева, звоните руководителю отряда «Лиса» Наталии по номеру: +7-900-044-02-20.
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Фото: ПСО «Прорыв»
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