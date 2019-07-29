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Уральских евангелистов оштрафовали на сто тысяч за молитвы в саду

13:25, 29 Июль 2019
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Фото: pixabay
Организация «Дерево жизни» нарушила земельное законодательство.

Екатеринбургские евангелисты и их пастор заплатят штраф за нецелевое использование земель. Организация «Дерево жизни» собиралась в доме на территории садоводческого товарищества «Заря». Там регулярно проводили богослужения и исполняли духовную музыку, сообщили в пресс-службе областного суда. Однако у владельца, который являлся пастором, не было разрешения для размещения конфессионального объекта на участке.

Организацию обвинили в нарушении земельного законодательства. «Дерево жизни» оштрафовали на сто тысяч рублей. Пастор, которому и принадлежал дом, получил штраф в 20 тысяч рублей. Он не согласился с таким решением и обжаловал его в областном суде. Однако там мужчина тоже не смог доказать, что на земле можно было проводить массовые богослужения. Решения оставили без изменений.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, штраф, евангелисты, религия, Екатеринбург
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