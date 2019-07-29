Свердловский прокурор попросил Куйвашева заступиться за киоскеров
17:30, 29 Июль 2019
Предприниматели требуют увеличить переходный период до трех лет, чтобы сократить убытки от новой схемы.
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков предложил губернатору Евгению Куйвашеву пересмотреть сроки заключения договоров с владельцами нестационарных объектов. Проверку провели по требованию предпринимателей, которые считают, что новые правила приведут к убыткам и массовому увольнению работников. Согласно мартовскому постановлению регионального правительства, чтобы продлить договор аренды, владельцам киосков нужно не только попасть в схему, но и победить на аукционе (после этого договор могут заключить на семь лет). Предпринимателей напугало отсутствие гарантий и небольшой переходный период — всего один год.
Владельцы павильонов объединились во «временный союз предпринимателей» и привлекли юристов, которые обращались в прокуратуру, сами торговцы собрали 30 тысяч подписей горожан в поддержку нестационарных объектов и отправили их в Госдуму. В ответ получили письмо Минпромторга о поддержке малоформатной торговли. После длительных переговоров в правительстве пообещали продлить переходный период до трех лет. Это потребовалось и для того, чтобы не обидеть киоскеров, обновивших павильоны к ЧМ-2019. Проект документа уже есть, предприниматели надеются, что его примут в ближайшее время.
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