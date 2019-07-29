Свердловский прокурор попросил Куйвашева заступиться за киоскеров

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков предложил губернатору Евгению Куйвашеву пересмотреть сроки заключения договоров с владельцами нестационарных объектов. Проверку провели по требованию предпринимателей , которые считают , что новые правила приведут к убыткам и массовому увольнению работников. Согласно мартовскому постановлению регионального правительства , чтобы продлить договор аренды , владельцам киосков нужно не только попасть в схему , но и победить на аукционе ( после этого договор могут заключить на семь лет). Предпринимателей напугало отсутствие гарантий и небольшой переходный период — всего один год.



