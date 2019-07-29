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«Разрыв сердца»: феминистка Маршенкулова выступила в Ельцин Центре

12:59, 29 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Создательница канала «Женская власть» посмотрела в музее мультфильм о мучениях страны и заплакала.

Создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Мершенкулова провела в Ельцин Центре лекцию «Феминизм с человеческим лицом» и посетила местный музей. Своими впечатлениями от Ельцин Центра гостья поделилась в Twitter. «Это не музей, это просто разрыв сердца», — прокомментировала Залина Маршенкулова мультфильм о мучениях страны, который она посмотрела в Ельцин Центре. На фразе «И наконец Россия стала свободной» девушка заплакала.

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Фото: скриншот страницы Залины Мершенкуловой в Twitter

Напомним, феминистка Залина Маршенкулова стала еще популярнее в феврале 2019 года, когда спортивный бренд Reebok выпустил рекламу «Ни в какие рамки». Вместе с Залиной в рекламе приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева и боец ММА Юстына Грачык.

Но пользователей интернета возмутил не столько видеоролик, сколько фотографии девушек со скандальными надписями. Самой популярной стала фраза «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Reebok разместил рекламу в Instagram, но спустя три часа удалил ее, поскольку пользователи негативно отреагировали на картинки и даже начали призывать других не покупать товары этого спортивного бренда.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, феминизм, музей, мультфильм, Ельцин Центр, Екатеринбург
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