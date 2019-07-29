«Разрыв сердца»: феминистка Маршенкулова выступила в Ельцин Центре

Напомним, феминистка Залина Маршенкулова стала еще популярнее в феврале 2019 года, когда спортивный бренд Reebok выпустил рекламу «Ни в какие рамки». Вместе с Залиной в рекламе приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева и боец ММА Юстына Грачык.

Но пользователей интернета возмутил не столько видеоролик, сколько фотографии девушек со скандальными надписями. Самой популярной стала фраза «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Reebok разместил рекламу в Instagram, но спустя три часа удалил ее, поскольку пользователи негативно отреагировали на картинки и даже начали призывать других не покупать товары этого спортивного бренда.