Куйвашев загрузил Дитриха транспортной реформой в Екатеринбурге

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом подготовку к Универсиаде 2023 года. К студенческим играм в Екатеринбурге должны запустить скоростной трамвай в Новокольцовский район , достроить ЕКАД , закупить автобусы на газомоторном топливе , модернизировать железнодорожную инфраструктуру и транспортную сеть.





« Нам необходимо построить в 2020–2022 годах достаточно большое количество объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 млрд. рублей. Обсудили возможности , связанные с привлечением этих средств», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.



