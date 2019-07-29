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Куйвашев загрузил Дитриха транспортной реформой в Екатеринбурге

18:23, 29 Июль 2019
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Фото: пресс-служба министерства транспорта Российской Федерации
Губернатор обсудил в главой минтранса подготовку к Универсиаде.
Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом подготовку к Универсиаде 2023 года. К студенческим играм в Екатеринбурге должны запустить скоростной трамвай в Новокольцовский район, достроить ЕКАД, закупить автобусы на газомоторном топливе, модернизировать железнодорожную инфраструктуру и транспортную сеть.

«Нам необходимо построить в 2020–2022 годах достаточно большое количество объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 млрд. рублей. Обсудили возможности, связанные с привлечением этих средств», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.

К Универсиаде в Новокольцовском районе должны построить дворец водных видов спорта, студенческий кампус и медицинский кластер. Соревнования планируют провести на площадке «Екатеринбург-Арены», МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» и городах-спутниках Екатеринбурга — Веерхней Пышме и Сысерти. На подготовку планируют потратить 53 миллиарда рублей из федерального бюджета.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Универсиада, транспорт, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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