Куйвашев загрузил Дитриха транспортной реформой в Екатеринбурге
18:23, 29 Июль 2019
Губернатор обсудил в главой минтранса подготовку к Универсиаде.
Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом подготовку к Универсиаде 2023 года. К студенческим играм в Екатеринбурге должны запустить скоростной трамвай в Новокольцовский район, достроить ЕКАД, закупить автобусы на газомоторном топливе, модернизировать железнодорожную инфраструктуру и транспортную сеть.
«Нам необходимо построить в 2020–2022 годах достаточно большое количество объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 млрд. рублей. Обсудили возможности, связанные с привлечением этих средств», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.
К Универсиаде в Новокольцовском районе должны построить дворец водных видов спорта, студенческий кампус и медицинский кластер. Соревнования планируют провести на площадке «Екатеринбург-Арены», МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» и городах-спутниках Екатеринбурга — Веерхней Пышме и Сысерти. На подготовку планируют потратить 53 миллиарда рублей из федерального бюджета.
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