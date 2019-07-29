Кольцовские таможенники нашли килограмм китайских наркотиков

Кольцовские таможенники изъяли пакет с наркотиками, который пришел международным почтовым направлением из Китая в Екатеринбург. Пакет направили на экспертизу, которая показала, что в посылке лежали синтетические запрещенные вещества. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, их вес был больше килограмма.

Позднее полицейские вычислили получателя запрещенных веществ. На него завели уголовное дело. За контрабанду наркотиков мужчине грозит 20 лет колонии и штраф в миллион рублей.