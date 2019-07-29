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Кольцовские таможенники нашли килограмм китайских наркотиков

11:22, 29 Июль 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Сотрудники ведомства заметили посылку с неизвестным порошком и забрали ее на экспертизу. Позднее полиция задержала получателя посылки.

Кольцовские таможенники изъяли пакет с наркотиками, который пришел международным почтовым направлением из Китая в Екатеринбург. Пакет направили на экспертизу, которая показала, что в посылке лежали синтетические запрещенные вещества. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, их вес был больше килограмма.

Позднее полицейские вычислили получателя запрещенных веществ. На него завели уголовное дело. За контрабанду наркотиков мужчине грозит 20 лет колонии и штраф в миллион рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, посылка, Китай, Свердловская область , наркомания, наркотики, таможня, Екатеринбург
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