Кольцовские таможенники нашли килограмм китайских наркотиков
11:22, 29 Июль 2019
Сотрудники ведомства заметили посылку с неизвестным порошком и забрали ее на экспертизу. Позднее полиция задержала получателя посылки.
Кольцовские таможенники изъяли пакет с наркотиками, который пришел международным почтовым направлением из Китая в Екатеринбург. Пакет направили на экспертизу, которая показала, что в посылке лежали синтетические запрещенные вещества. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, их вес был больше килограмма.
Позднее полицейские вычислили получателя запрещенных веществ. На него завели уголовное дело. За контрабанду наркотиков мужчине грозит 20 лет колонии и штраф в миллион рублей.
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