Известный блогер Варламов вступил в полемику с депутатом Иониным
17:12, 29 Июль 2019
Журналист назвал парламентария глупым, тот уже ответил. Мужчины поспорили из-за мусора в свердловских лесах.
Илья Варламов назвал депутата Государственной Думы Дмитрия Ионина глупым. Так блогер отреагировал на критику в свой адрес за пост, где назвал уральцев, бросающих мусор в лесах, быдлом. «Порекомендовал бы этому гражданину-блогеру выбраться в леса по месту жительств. Не на Рублевку, конечно, а чуть подальше в Подмосковье. Разницы с Уралом он особо не заметит. Также нагажено. Вот только рискнет ли он назвать быдлом своих соседей?» — написал Ионин на Facebook.
Варламов заявил, что политик неправильно его понял: «Быдлом я назвал людей, которые позволяют себе гадить в уральском лесу. Но депутат не понял, и его понесло…» Ответ Дмитрия Ионина на это не заставил себя долго ждать. «Не нравится ему какие мы тут? Так пусть не приезжает. Не особо ждали. Хочет реально решать проблемы несанкционированных свалок? Пусть со своей родной Москвы начнет», — написал депутат.
Ранее Илья Варламов рассказал о путешествии по лесам Свердловской области. Итог поездки, по словам блогера, неутешительный: «Целые деревни просто выносят свои отходы в лес. При этом не просто в какое-то специальное место, нет. Они подленько прячут мусор под деревьями, как подарки под ёлкой», — написал блогер в Instagram.
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