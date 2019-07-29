Известный блогер Варламов вступил в полемику с депутатом Иониным

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Варламов заявил , что политик неправильно его понял: « Быдлом я назвал людей , которые позволяют себе гадить в уральском лесу. Но депутат не понял , и его понесло…» Ответ Дмитрия Ионина на это не заставил себя долго ждать. « Не нравится ему какие мы тут? Так пусть не приезжает. Не особо ждали. Хочет реально решать проблемы несанкционированных свалок? Пусть со своей родной Москвы начнет», — написал депутат.





Ранее Илья Варламов рассказал о путешествии по лесам Свердловской области. Итог поездки , по словам блогера , неутешительный: « Целые деревни просто выносят свои отходы в лес. При этом не просто в какое-то специальное место , нет. Они подленько прячут мусор под деревьями , как подарки под ёлкой», — написал блогер в Instagram.