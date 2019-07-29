Екатеринбуржцы, варившие наркотики в бане, сядут в тюрьму на 10 лет

Свердловский областной суд отправил в тюрьму четырех наркосбытчиков, которых ранее приговорили к шести годам лишения свободы и оштрафовали на 50 и 100 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала решение первой инстанции и настояла на более жестоком наказании.

Следствие установило, что мужчины купили в интернете все необходимое для изготовления мефедрона, привезли оборудование в баню частного дома, где проживал один из наркодилеров, и переоборудовали ее в лабораторию. Там они варили запрещенное вещество и продавали его другим наркопотребителям, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Во время задержания у екатеринбуржцев изъяли килограмм запрещенного вещества, а также еще 510,37 грамма другой продукции с содержанием психотропных веществ и наркотические таблетки массой 12,13 грамма.