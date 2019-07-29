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Екатеринбуржцы, варившие наркотики в бане, сядут в тюрьму на 10 лет

16:18, 29 Июль 2019
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Фото: pixabay
Мужчинам назначили шесть лет лишения свободы и штрафы в 100 и 50 тысяч рублей, но прокуратура сочла наказание слишком мягким и обжаловала решение суда.

Свердловский областной суд отправил в тюрьму четырех наркосбытчиков, которых ранее приговорили к шести годам лишения свободы и оштрафовали на 50 и 100 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала решение первой инстанции и настояла на более жестоком наказании.

Следствие установило, что мужчины купили в интернете все необходимое для изготовления мефедрона, привезли оборудование в баню частного дома, где проживал один из наркодилеров, и переоборудовали ее в лабораторию. Там они варили запрещенное вещество и продавали его другим наркопотребителям, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Во время задержания у екатеринбуржцев изъяли килограмм запрещенного вещества, а также еще 510,37 грамма другой продукции с содержанием психотропных веществ и наркотические таблетки массой 12,13 грамма.

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга дал каждому из сообщников шесть лет лишения свободы. Также двое из них получили штраф в 100 тысяч, другие двое — 50 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала решение в Свердловском областном суде, и подельникам ужесточили наказание.

Вторая инстанция увидела в действиях наркодилеров не приготовление к преступлению, а покушение на него. Поэтому двоих товарищей осудили на девять лет и девять месяцев лишения свободы. Остальным придется провести в тюрьме на месяц больше, чем их соратникам.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, тюрьма, наркомания, прокуратура Свердловской области, наркотики, Свердловская область , Екатеринбург
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