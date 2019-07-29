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Екатеринбуржцы унесли с работы пятитонные колеса от локомотива

14:30, 29 Июль 2019
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Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
Мужчины заверили коллег, что детали нужно отремонтировать, а сами продали их. Но другие работники предприятия спохватились и написали заявление на обманщиков.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор четырем свердловчанам, которые работали на предприятии по обслуживанию локомотивов. За несколько минут осужденные украли на глазах у коллег два колесно-моторных блока и тяговый двигатель от локомотива весом пять тонн. Мошенники заранее распределили роли. Один нашел покупателя и получил у него 1000 долларов авансом, второй попросил грузчиков перевезти товар в другой филиал якобы для ремонта, третий помог с хранением блоков, а четвертый просто был фиктивно трудоустроен. За последнего заместитель начальника предприятия получал зарплату.

Когда сотрудники компании поняли, что их обманули, они обратились в полицию. Следствие выяснило, что мошенники с февраля по апрель 2017 года украли также фрикционные препараты, краны машиниста, устройства блокировки тормоза. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, некоторые детали удалось изъять. Общий ущерб, который причинили компании ее сотрудники, составил 2,8 миллиона рублей.

Организатора краж отправили в колонию общего режима на шесть лет и назначили штраф в 400 тысяч рублей, его коллеге — 200 тысяч штрафа, пособнику — 3,6 года колонии общего режима и штраф в 300 тысяч. Фиктивно трудоустроенному участнику преступления придется заплатить 150 тысяч рублей штрафа.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МВД на транспорте, локомотив, колесо, Свердловская область , Екатеринбург
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