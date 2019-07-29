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Екатеринбург вошел в топ-10 европейских городов России

10:46, 29 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Столица Урала заняла пятое место.

Аналитики Tvil.ru выяснили у пользователей соцсетей, в каком городе нашей страны можно почувствовать себя, как в Европе. Екатеринбург вошел в топ-10. Столица Урала заняла пятую строчку, уступив Калининграду, Санкт-Петербургу, Сочи и Казани. За наш город проголосовали 5,13% опрошенных. За первое место, которое досталось Калининграду, отдали 37,61% голосов.

Екатеринбург опередил в рейтинге Йошкар-Олу и Ялту (за них отдали 4,27% голосов), Выборг (3,42%), Светлогорск (2,58%) и Ярославь (0,85%). Всего в опросе приняли участие 180 пользователей интернета.


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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Россия, топ, Европа, рейтинг, Свердловская область , Екатеринбург
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