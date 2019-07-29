Екатеринбург вошел в топ-10 европейских городов России

Аналитики Tvil.ru выяснили у пользователей соцсетей, в каком городе нашей страны можно почувствовать себя, как в Европе. Екатеринбург вошел в топ-10. Столица Урала заняла пятую строчку, уступив Калининграду, Санкт-Петербургу, Сочи и Казани. За наш город проголосовали 5,13% опрошенных. За первое место, которое досталось Калининграду, отдали 37,61% голосов.

Екатеринбург опередил в рейтинге Йошкар-Олу и Ялту (за них отдали 4,27% голосов), Выборг (3,42%), Светлогорск (2,58%) и Ярославь (0,85%). Всего в опросе приняли участие 180 пользователей интернета.