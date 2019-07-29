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Екатеринбург обогнал Москву по количеству ночных поездок на такси 

11:37, 29 Июль 2019
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Фото: staticflickr
Жители города шокировали Uber в июле.

Екатеринбург занял первое место среди городов России, не спящих после полуночи. Рейтинг составили по количеству ночных поездок на Uber. Такси могло понадобиться жителям Екатеринбурга во время фестиваля Ural Music Night, который прошел 28 июня. Причем, ночные поездки оказались длиннее дневных на четверть. На втором месте рейтинга расположилась Москва, следом за ней Пермь, сообщили в пресс-службе Uber Russia. Реже всего такси по ночам вызывали в Ростове, Волгограде и Самаре.

Исследование также показало, что ночью россияне оплачивают поездки наличными чаще, чем банковской картой. А на чаевые водители, наоборот, могут рассчитывать только днем. Исключениями стали Пермь и Челябинск, жители которых готовы благодарить водителей за работу в любое время.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, такси, Екатеринбург
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