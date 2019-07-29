Два начальника свердловской полиции получили выговор от руководства

В свердловском МВД подвели итоги работы в первом полугодии. Главной проблемой региона в этот период стало мошенничество — количество таких преступлений увеличилось на 44% ( 2638). Также на 19,1% увеличилось число ДТП. В авариях с начала года погибло 157 человек , 1,6 тысячи получили травмы.





По другим показателям уровень преступности снижается. В регионе стало на 13,2% меньше тяжких преступлений. Также на 55% сократилось число изнасилований , произошло на 34% меньше разбойных нападений , на 7,9% меньше краж и на 5,3% меньше угонов , сообщил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых. Свердловская область заняла второе место по стране по поиску преступников и третье место по выявлению состава преступлений. На итоговом совещании врио начальника Главного управления генерал-майор Владимир Миронов наградил 21 полицейского и провел « разбор полетов».



