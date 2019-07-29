Два начальника свердловской полиции получили выговор от руководства
15:14, 29 Июль 2019
В региональном главке подвели итоги полугодия. Есть проблема с мошенниками.
В свердловском МВД подвели итоги работы в первом полугодии. Главной проблемой региона в этот период стало мошенничество — количество таких преступлений увеличилось на 44% (2638). Также на 19,1% увеличилось число ДТП. В авариях с начала года погибло 157 человек, 1,6 тысячи получили травмы.
По другим показателям уровень преступности снижается. В регионе стало на 13,2% меньше тяжких преступлений. Также на 55% сократилось число изнасилований, произошло на 34% меньше разбойных нападений, на 7,9% меньше краж и на 5,3% меньше угонов, сообщил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых. Свердловская область заняла второе место по стране по поиску преступников и третье место по выявлению состава преступлений. На итоговом совещании врио начальника Главного управления генерал-майор Владимир Миронов наградил 21 полицейского и провел «разбор полетов».
«Двум руководителям решением коллегии объявлен выговор и установлен трехмесячный срок по устранению недостатков. Если за это время положение дел не изменится, последуют соответствующие меры реагирования вплоть до отстранения от занимаемых должностей», — прокомментировал итоги коллегии регионального главка МВД полковник Горелых.
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