ДТП с владельцем уральской птицефабрики обернулось уголовным делом
19:31, 29 Июль 2019
Андрей Косилов вылетел на встречку и врезался в автомобиль.
Бывший вице-губернатор Челябинской области и владелец агрохолдинга «Равис» (входит Среднеуральская птицефабрика) Андрей Косилов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районного прокурора.
ДТП с участием Андрея Косилова произошло 28 июля. Чиновник управлял автомобилем »Lexus», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. Три человека, ехавшие во встречном автомобиле получили травмы. Тяжелее всего состояние студентки из Екатеринбурга — она получила черепно-мозговую травму и теперь находится в коме. Сам Андрей Косилов не пострадал.
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