В Екатеринбурге автобус сбил двух пешеходов на перекрестке 

В Екатеринбурге автобус № 85 сбил двух пешеходов на перекрестке Крауля — Токарей. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Свердловская прокуратура начала проверку. Со слов водителя , пешеходы выбежали на дорогу на красный сигнал светофора. Сейчас специалисты отсматривают записи с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения , чтобы проверить его версию , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Также должны выяснить , проверяли ли автобус перед выходом на маршрут и в каком состоянии был водитель.



