В Екатеринбурге автобус сбил двух пешеходов на перекрестке
16:07, 28 Июль 2019
Водитель уверяет, что люди перебегали дорогу на красный сигнал светофора.
В Екатеринбурге автобус № 85 сбил двух пешеходов на перекрестке Крауля — Токарей. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Свердловская прокуратура начала проверку. Со слов водителя, пешеходы выбежали на дорогу на красный сигнал светофора. Сейчас специалисты отсматривают записи с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения, чтобы проверить его версию, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Также должны выяснить, проверяли ли автобус перед выходом на маршрут и в каком состоянии был водитель.
Недавно в Екатеринбурге произошло ДТП с автобусом № 56.На улице Щорса в него врезался автомобиль Toyota RAV4, который выезжал с прилегающей территории. Удар пришелся на переднюю дверь автобуса — пострадали шесть человек, среди которых пятилетний мальчик, 16-летняя школьница и беременная женщина.
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