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«Утомляет жить в дерьме»: директор Шарташа вступился за природу

15:11, 28 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Артур Зиганшин решил наказать всех, кто захламляет дворы и не ценит благоустройство. 

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин призвал ввести наказание за причинение вреда природе. Он считает, что штрафы и принудительные работы должны грозить всем, кто не нарушает благоустройство во всех его проявлениях или не держит в чистоте придомовые территории. Для этого Артур Зиганшин составить схему с ответственными лицами.

«Всегда у проблемы должно быть понятно физическое лицо отвечающее за это, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Готовы написать вам официальные обращения, если это надо. Утомляет жить в дерьме!», — написал Артур Зиганшин на своей странице в Facebook.

Похожие идеи продвигает мэр города Александр Высокинский. Он посоветовал главам районов находить ответственных за раскопки в городе и штрафовать всех, кто не уложился в отведенные сроки: «у каждой раскопки должна быть фамилия». Точно так же он призывал поступать с владельцами сугробов:

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, благоустройство, Шарташский лесопарк, Екатеринбург
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