«Уральский халк» одержал первую победу в новом промоушене
15:46, 28 Июль 2019
Штырков рассчитывает на титульный бой после четырех поединков.
Боец Иван Штырков одержал победу над Хун Кимом из Южной Корее. Для Уральца этот бой стал дебютным в японской организации RIZIN, контракт с которой он подписал в июле после разрыва с UFS. Поединок длился два раунда: все начиналось с атак Кима, но позже Штырков смог зажать соперника в угол. В одном из эпизодов уралец нанес два плотных бэкфиста и разбил защиту корейца локтями. На четвертой минуте рефери остановил бой, сообщили в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».
Соглашение Штыркова с RIZIN рассчитано на четыре поединка. После этого уралец рассчитывает на титульный бой. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать руквоводители японского промоушена. Сейчас Иван Штырков занимает двадцатую строчку в мировом рейтинге в полутяжелой весовой категории.
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