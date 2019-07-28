«Уральский халк» одержал первую победу в новом промоушене 

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Соглашение Штыркова с RIZIN рассчитано на четыре поединка. После этого уралец рассчитывает на титульный бой. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать руквоводители японского промоушена. Сейчас Иван Штырков занимает двадцатую строчку в мировом рейтинге в полутяжелой весовой категории.

Боец Иван Штырков одержал победу над Хун Кимом из Южной Корее. Для Уральца этот бой стал дебютным в японской организации RIZIN, контракт с которой он подписал в июле после разрыва с UFS. Поединок длился два раунда: все начиналось с атак Кимано позже Штырков смог зажать соперника в угол. В одном из эпизодов уралец нанес два плотных бэкфиста и разбил защиту корейца локтями. На четвертой минуте рефери остановил бойсообщили в пресс-службе клубаАрхангел Михаил».