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«Подленько прячут»: Варламова шокировали свалки в свердловских лесах

19:14, 28 Июль 2019
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Фото: pixabay
Блогер решил, что во всем виноваты жители.
Блогер Илья Варламов удивился количеству свалок в лесах Свердловской области. «Целые деревни просто выносят свои отходы в лес. При этом не просто в какое-то специальное место, нет. Они подленько прячут мусор под деревьями, как подарки под елкой», — написал он на своей странице в Instagram. Блогер считает, что большую часть населенных пунктов региона доезжают мусоровозы, но жители предпочитают выбрасывать мусор в ближайший овраг.

«Как бороться с быдлом, которое считает нормальным выбрасывать мусор прямо в лес? Что это? Отсутствие мозгов? Отсутствие культуры? », — возмутился Варламов.

Решить проблему блогер предлагает с помощью жесткого природоохранного законодательства.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, свалки, мусорная реформа, мусор, блогер, Екатеринбург, Свердловская область , Илья Варламов
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