Наина Ельцина выступила против застройки набережной в Екатеринбурге 

Вдова первого президента России Наина Ельцина выступила против застройки набережной Исети. « Вода притягивает людей. Набережная должна быть свободной. А Ельцин Центр нас заставили построить на этом месте», — заявила она на открытии именной лавочки в Екатеринбурге. Наина Ельцина также предположила , что когда-нибудь с берега исчезнет Драмтеатра и освободит место под парк.





Месяц назад в Екатеринбурге отказались от строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. После того , как площадку оградили забором , жители вышли на акции протеста. Выступления продолжались почти неделю , после чего президент Владимир Путин предложил провести опрос жителей. После долгого обсуждения , РПЦ отказалась от площадки в сквере у Драмтеатра. Новое место для храма выберут в сентябре.



