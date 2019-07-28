Наина Ельцина выступила против застройки набережной в Екатеринбурге
14:00, 28 Июль 2019
Вдова первого президента надеется, что сквер, который недавно стал местом протеста, станет больше.
Вдова первого президента России Наина Ельцина выступила против застройки набережной Исети. «Вода притягивает людей. Набережная должна быть свободной. А Ельцин Центр нас заставили построить на этом месте», — заявила она на открытии именной лавочки в Екатеринбурге. Наина Ельцина также предположила, что когда-нибудь с берега исчезнет Драмтеатра и освободит место под парк.
Месяц назад в Екатеринбурге отказались от строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. После того, как площадку оградили забором, жители вышли на акции протеста. Выступления продолжались почти неделю, после чего президент Владимир Путин предложил провести опрос жителей. После долгого обсуждения, РПЦ отказалась от площадки в сквере у Драмтеатра. Новое место для храма выберут в сентябре.
В Екатеринбург Наина Ельцина приехала, чтобы установить памятную скамейку. Она рассказала трогательную историю о том, как они проверили свои чувства вместе с мужем и приняли важное решение сидя на берегу.
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