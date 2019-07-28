Наина Ельцина установила на берегу Исети лавочку проверки чувств
13:20, 28 Июль 2019
Вдова Бориса Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем.
Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети (рядом с песочницей Ельцин центра). На спинке есть маленькая табличка: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом». Наина Ельцина рассказала, что решила поставить лавочку в память об одном из самых главных дней в своей жизни.
«После института мы с Борисом решили разъехаться в разные города, чтобы проверить свои чувства и решить наше будущее. Через год мы встретились в Самаре — я прилетела к нему на турнир по волейболу. Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь обнявшись на лавочке. Там и признались в чувствах», — рассказала Наина Ельцина.
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В Ельцин Центре считают, что примеру Наины Ельциной последуют другие жители Екатеринбурга. Цена вопроса — 30 тысяч рублей. С какой частотой будут устанавливать лавочки на аллее, пока неизвестно.
«Мы прожили вместе больше 50 лет. Оба оказались однолюбы и я до сих пор вспоминаю нашу жизнь, это меня греет и не дает хандрить. Хочу чтобы лавочек устанавливали больше, а люди сидели на них и говорили только о своем счастье», — заключила Наина Ельцина.
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