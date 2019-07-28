Наина Ельцина установила на берегу Исети лавочку проверки чувств

Жена первого президента России Наина Ельцина установила именную лавочку на набережной Исети ( рядом с песочницей Ельцин центра). На спинке есть маленькая табличка: « Для тех , кто любит. Как мы с Борисом». Наина Ельцина рассказала , что решила поставить лавочку в память об одном из самых главных дней в своей жизни.



