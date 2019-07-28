Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Из-за тумана в Екатеринбурге 14 рейсов отправили на запасные аэродромы

15:31, 28 Июль 2019
yyvay.jpg
Фото: ЕТВ
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.

Из-за тумана сразу 14 рейсов не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово в ночь на 28 июля. Лайнеры направили на запасные аэродромы в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган, сообщают РИА новости. Сейчас воздушная гавань работает в обычном режиме, но метеоусловия в городе остаются сложными.

На 28 и 29 июля синоптики объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду. Спасатели просят ограничить работы на свежем воздухе, закрывать окна, а на улице не прятаться под деревьями, возле зданий и рядом с хрупкими конструкциями. Таже стоит на время отказаться от походов. В среду, 24 июля, над Екатеринбургом также образовалась необычная дымка. Жители пожаловались на приступы кашля и решили, что это смог, хотя соответствующих предупреждений от гидрометцентра не было. Роспотребнадзор провел исследование, но не зафиксировал превышение концентрации загрязняющих веществ.

Город грехов
Как ошибки архитекторов и градостроителей провоцируют екатеринбуржцев на преступления.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Из-за тумана в Екатеринбурге 14 рейсов отправили на запасные аэродромы»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, туман, погода, Кольцово, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Зрелище
Для тех, кто любит
Для тех, кто любит
От Светланы Зенковой
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
29 июля в 19:00
С Александр Давыдов