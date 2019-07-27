Отмените отдых на природе. На Урал надвигаются грозы и шквальный ветер
В воскресенье и понедельник, 28 и 29 июля, над Свердловской областью разверзнуться хляби небесные. Грозовой поток воды из туч на землю будет сопровождаться сильнейшим ветром, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков, сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области. Так что позагорать в последние дни июля вряд ли получится.
«В связи с неблагоприятными погодными явлениями рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте; отменить походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды; в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери», — предупреждают в ГУ МЧС по Свердловской области.
У спасателей есть перечень рекомендаций, касающихся того, что нельзя делать, чтобы снизить риски для жизни во время грозового шторам. Итак, если вас настигла стихия, то вам нельзя:
— прятаться под высокими деревьями,
— стоять у металлических конструкций,
— работать на приборах, подключенных к электросети,
— пользоваться телефоном,
— стоять у открытого окна,
— прикасаться к водопроводным кранам.В общем, счастливого вам воскресенья!