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Отмените отдых на природе. На Урал надвигаются грозы и шквальный ветер

14:55, 27 Июль 2019
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МЧС Свердловской области объявили штормовое предупреждение, рекомендовав не рисковать лишний раз здоровьем и жизнью, искушая судьбу.

В воскресенье и понедельник, 28 и 29 июля, над Свердловской областью разверзнуться хляби небесные. Грозовой поток воды из туч на землю будет сопровождаться сильнейшим ветром, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков, сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области. Так что позагорать в последние дни июля вряд ли получится.

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«В связи с неблагоприятными погодными явлениями рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте; отменить походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды; в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери», — предупреждают в ГУ МЧС по Свердловской области.

У спасателей есть перечень рекомендаций, касающихся того, что нельзя делать, чтобы снизить риски для жизни во время грозового шторам. Итак, если вас настигла стихия, то вам нельзя:

— прятаться под высокими деревьями,

— стоять у металлических конструкций,

— работать на приборах, подключенных к электросети,

— пользоваться телефоном,

— стоять у открытого окна,

— прикасаться к водопроводным кранам.

В общем, счастливого вам воскресенья!
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, МЧС, штормовое предупреждение
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