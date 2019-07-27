Отмените отдых на природе. На Урал надвигаются грозы и шквальный ветер

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте; отменить походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды; в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери», — предупреждают в ГУ МЧС по Свердловской области.

У спасателей есть перечень рекомендаций, касающихся того, что нельзя делать, чтобы снизить риски для жизни во время грозового шторам. Итак, если вас настигла стихия, то вам нельзя:

— прятаться под высокими деревьями,

— стоять у металлических конструкций,

— работать на приборах, подключенных к электросети,

— пользоваться телефоном,

— стоять у открытого окна,

— прикасаться к водопроводным кранам.

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В общемсчастливого вам воскресенья!