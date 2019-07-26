Жительницу Екатеринбурга повторно застукали за продажей фунфыриков
12:26, 26 Июль 2019
Женщина может год отрабатывать две бутылочки спирта.
Жительницу Екатеринбурга повторно застукали за продажей фунфыриков. Лицензии на продажу спиртосодержащей продукции у женщины никогда не было, но это ее не остановило. По версии следствия, в мае 2019 года она дала добро на продажу фунфыриков в одном из павильонов в Октябрьском районе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Продать успели только два бутылька 95% спирта объемом по сто миллилитров. После этого его застукали и вышли на женщину. Ей предъявили обвинение в незаконной розничной продаже алкоголя. Теперь ей грозит до одного года исправительных работ.
Алкоголь без лицензии пытаются продавать не только из-под полы, но и в алкомаркетов. После такого случая у предпринимателя изъяли 46 бутылок водки, пива и коньяк. Всего 39 литров. После этого предпринимателя оштрафовали на пять тысяч рублей.
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