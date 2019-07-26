Жительницу Екатеринбурга повторно застукали за продажей фунфыриков. Лицензии на продажу спиртосодержащей продукции у женщины никогда не было , но это ее не остановило. По версии следствия , в мае 2019 года она дала добро на продажу фунфыриков в одном из павильонов в Октябрьском районе , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Продать успели только два бутылька 95% спирта объемом по сто миллилитров. После этого его застукали и вышли на женщину. Ей предъявили обвинение в незаконной розничной продаже алкоголя. Теперь ей грозит до одного года исправительных работ.



